Bangladesh Mengecam Pencerobohan Tentera Israel Terhadap Qatar

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kerajaan Bangladesh mengutuk secara tidak langsung pencerobohan tentera Israel ke atas Qatar baru-baru ini.

Tindakan sedemikian merupakan pencabulan yang jelas terhadap kedaulatan dan integriti wilayah Qatar, serta undang-undang antarabangsa dan prinsip Piagam PBB, kata Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan pada hari Rabu.

Bangladesh menyeru masyarakat antarabangsa, khususnya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan pihak berkepentingan yang berkaitan, untuk mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan akauntabiliti dan menegakkan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa dan Piagam PBB. Negara itu menyatakan solidariti yang teguh dengan kerajaan dan rakyat Negara Qatar yang bersaudara dalam menghadapi serangan yang menyalahi undang-undang dan tanpa provokasi ini.

Insiden itu mencerminkan Israel terus tidak menghiraukan kestabilan serantau, keamanan antarabangsa, dan norma antarabangsa yang ditetapkan, kata kenyataan itu.

"Tindakan sedemikian menjejaskan usaha global ke arah keamanan dan keselamatan," tambahnya.