Video | Kepala Netanyahu Di Tempat Selayaknya

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Para aktivis di New York menggunakan sebuah replika kepala Benjamin Netanyahu sebagai bola dalam permainan sepak bola yang dilangsungkan di depan markas besar Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bagi mengajukan protes perang di Gaza.

“Campur tangan ini dilakukan tepat sebelum sidang umum PBB ke-80, dan bertujuan menarik perhatian komuniti antarabangsa terhadap genosid yang saat ini sedang berlangsung di Gaza,” demikian merupakan siaran dari INDECLINE.

Permainan tersebut dimainkan oleh aktivis dan warga, termasuk orang-orang Yahudi dan Palestina.