Guru-Guru Amerika Akan Dipecat atau Digantung Tugas Jika Komen Mengenai Kematian Kirk

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pejabat negeri Florida mengumumkan bahawa mereka akan memantau dengan ketat reaksi guru-guru terhadap pembunuhan Charlie Kirk, dengan komitmen untuk mengambil tindakan dan menghukum sebarang tingkah laku yang dianggap "kejam dan boleh dihukum."

Amaran ini dikeluarkan setelah seorang guru di Florida digantung tugas kerana menyiarkan di media sosial ungkapan kegembiraan atas kematian Kirk.

Dalam siarannya, guru tersebut menulis: "Ini mungkin bukan obituari. Kita semua berharap untuk bangun dengan berita ini, dan bagi saya, ia adalah momen yang menggembirakan."

Ketua Jabatan Pendidikan Florida, sambil merujuk kepada kemungkinan sanksi, menyebut kod tingkah laku negeri untuk pendidik dan menyatakan bahawa pensijilan guru boleh digantung akibat pelanggaran yang dilakukan.