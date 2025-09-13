Selebriti Israel Ditipu Penggodam Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Media Ibrani melaporkan bahawa puluhan pelakon Israel menjadi sasaran serangan phishing yang didakwa diketuai oleh penggodam Iran.

Menurut Webino, berdasarkan kenyataan Agensi Keselamatan Siber rejim Zionis, penyerang menghantar e-mel palsu yang mendakwa daripada pengarah filem terkenal, meminta pelakon menghantar bukan hanya video uji bakat, tetapi juga dokumen pengenalan diri dan alamat peribadi mereka.

Puluhan pelakon menerima respons yang mengancam selepas menghantar maklumat tersebut. Media Ibrani menuduh Iran untuk serangan ini dan menganggapnya sebagai sebahagian daripada perang siber.

Rejim Zionis menasihati para pelakon untuk menggantikan dokumen pengenalan diri mereka dan melaporkan kejadian itu kepada pihak berkuasa kerajaan.