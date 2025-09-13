Yaman Konsisten Dalam Meleburkan Daya Musuh

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Brigedier Jeneral Yahya Saree, jurucakap angkatan tentera Yaman, dalam satu kenyataan pada Sabtu mengumumkan bahawa unit peluru berpandu negara tersebut telah mensasarkan sasaran di Jaffa, yang terletak di wilayah Palestin yang diduduki.

Beliau menyatakan bahawa dalam operasi ini, sebuah peluru berpandu balistik hipersonik jenis Palestine-2 yang mampu membawa pelbagai kepala peledak berjaya mengenakan sasaran beberapa sasaran sensitif di kawasan pendudukan Jaffa.

Kenyataan itu menambah bahawa operasi ini berjaya mencapai matlamatnya dan menyebabkan berjuta-juta penjajah Zionis berlindung ke tempat perlindungan. Dalam bahagian lain kenyataan tersebut ditegaskan: "Bangsa Yaman yang besar, walaupun menghadapi agresi brutal rejim Zionis, tidak akan meninggalkan pendirian prinsipnya dalam menyokong saudara-saudara Palestin yang tertindas dan kelaparan.

Kekejaman jenayah musuh hanya akan mengukuhkan tekad, ketabahan, dan rintangan kami di jalan Allah dan untuk mustaz'afin (yang tertindas)." Media Ibrani telah melaporkan lebih awal pada Sabtu bahawa peluru berpandu Yaman dikesan, dan sistem pertahanan udara rejim Tel Aviv telah diaktifkan.