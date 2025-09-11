Negara Iran dan Angkatan Bersenjata Akan Menyokong Qatar

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berikutan pencerobohan pengganas rejim Zionis terhadap Qatar, Mejar Jeneral Seyyed Abdul Rahim Mousavi, Ketua Turus Angkatan Tentera negara kita, bercakap melalui telefon dengan Encik Saud bin Abdul Rahman Al Thani, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Qatar.

Pada permulaan perbualan ini, sambil mengalukan ucapan tabaruk kelahiran kepada Nabi Muhammad (SAW), Mejar Jeneral Mousavi menyifatkan serangan pengganas oleh rejim Israel ke atas negara Qatar sebagai satu tindakan jenayah dan berkata: "Insiden ini dikecam sekeras-kerasnya dari perspektif pihak berkuasa dan pegawai politik Republik Islam Iran, dan ia telah diumumkan pada awal-awal lagi oleh pegawai tinggi Republik Islam Iran."

Merujuk kepada perbualan telefon antara Dr. Pezzekian, Presiden Republik Islam Iran, dan Emir Qatar, beliau menyatakan: "Kakitangan Am Angkatan Tentera Iran juga telah mengecam perbuatan jenayah ini dalam satu kenyataan rasmi."

Mejar Jeneral Mousavi menambah: Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran tidak akan teragak-agak untuk menyokong saudara Qatar, kerana hubungan antara kedua-dua negara dan kedua-dua negara sentiasa berasaskan persaudaraan, dan kita tidak akan membiarkan negara Qatar bersendirian dalam menghadapi musuh, terutamanya rejim penjenayah Zionis, yang telah dan merupakan punca utama ketegangan dan ketidakstabilan di rantau ini.

Ketua Turus Angkatan Tentera menyatakan: "Sokongan tidak berbelah bahagi Barat, khususnya Amerika Syarikat, terhadap pendudukan, penindasan, dan pembunuhan rakyat Palestin yang tidak berdosa oleh rejim Zionis dan pencerobohannya terhadap negara-negara lain di rantau ini, yang kita saksikan semakin meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini, adalah faktor utama keberanian dan galakan pencerobohan Israel."

Beliau menambah: "Pencerobohan terhadap negara Qatar tidak akan berlaku tanpa penyelarasan dan lampu hijau Amerika Syarikat, dan seluruh dunia tahu dengan baik bahawa tanpa sokongan langsung dan tidak langsung dari Barat, tidak mungkin rejim penjenayah ini meneruskan kewujudannya yang memalukan."

Sebagai tindak balas kepada cadangan pihak Qatar untuk rundingan lanjut antara kedua-dua negara, Mejar Jeneral Mousavi menekankan kesediaan angkatan bersenjata untuk bekerjasama di mana-mana peringkat dan berkata: "Rakyat, negara, dan angkatan tentera Qatar harus tahu bahawa Republik Islam Iran dan angkatan bersenjata kita akan menyokong mereka sehingga akhir."

Dalam perbualan ini, Encik Saud bin Abdulrahman Al Thani, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Qatar, turut menganggap tindakan rejim Zionis terhadap negaranya sebagai tindakan pengganas dan menghargai serta berterima kasih atas solidariti kerajaan dan rakyat Iran khususnya panggilan telefon antara Presiden negara kita dengan Emir Qatar.

Saud bin Abdulrahman Al Thani menganggap serangan Israel seperti belati yang secara pengecut dibawa ke atas Qatar oleh rejim ini dan menambah: "Ini adalah semasa mesyuarat diadakan untuk mewujudkan keamanan dengan penyelarasan dan rayuan daripada semua pihak."

Timbalan Perdana Menteri Qatar meneruskan: "Rejim Zionis tidak mematuhi mana-mana peraturan, prinsip, atau asas, dan kejadian ini sebenarnya adalah persilangan semua garis merah dan pelanggaran semua prinsip dan diplomasi antarabangsa."

Saud bin Abdulrahman Al Thani, semasa menghargai semula kedudukan Republik Islam Iran, baik pada masa lalu dan mengenai kejadian baru-baru ini, menyatakan: "Kami berharap kami dapat mengadakan pertemuan dalam masa terdekat untuk meneliti isu-isu ini dan bersama-sama mencari penyelesaian praktikal untuk tindakan tersebut."

Beliau menyambung: "Pencerobohan baru-baru ini yang dilakukan oleh rejim ini terhadap Qatar adalah selaras dengan penentangan mereka terhadap langkah yang sedang dipertimbangkan Qatar untuk mencari penyelesaian bagi penyelesaian secara aman terhadap isu Gaza." Beliau akhirnya menyuarakan harapan agar keputusan yang praktikal dan berkesan akan dicapai pada mesyuarat Persidangan Islam dan semua orang, terutamanya rejim Zionis, akan menyaksikan kesannya.