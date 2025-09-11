PM Pakistan Shehbaz Sharif Tiba di Qatar Menunjukkan Solidariti

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut Pejabat Luar Pakistan, Perdana Menteri dijadualkan bertemu Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, di mana beliau akan menyampaikan sokongan Pakistan dan mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran kedaulatan Qatar secara terang-terangan.

Setibanya di Lapangan Terbang Antarabangsa Doha, Perdana Menteri Sharif disambut oleh Timbalan Perdana Menteri Qatar dan Menteri Negara bagi Hal Ehwal Pertahanan, Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hassan Al Thani.

Delegasi Pakistan termasuk Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Mohammad Ishaq Dar, Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif, Menteri Penerangan dan Penyiaran Attaullah Tarar, dan Pembantu Khas Perdana Menteri Tariq Fatemi.

Pejabat Luar Negeri menyatakan bahawa perbincangan akan merangkumi keamanan serantau dan implikasi yang lebih luas daripada tindakan ketenteraan berterusan Israel di pelbagai negara Timur Tengah. Para pemimpin juga dijangka membincangkan usaha kerjasama yang berpotensi untuk menangani ketegangan yang semakin memuncak dan mencegah ketidakstabilan selanjutnya di rantau ini.

Lawatan itu dibuat di tengah-tengah kebimbangan yang semakin meningkat di dunia Islam terhadap operasi ketenteraan Israel yang semakin meluas. Pakistan dan Qatar berkongsi hubungan yang terjalin lama, bersejarah dan persaudaraan berdasarkan nilai bersama, kepercayaan dan saling menghormati.

Lawatan Perdana Menteri Sharif dilihat sebagai mesej perpaduan yang kuat dalam dunia Islam terhadap apa yang disebut Pakistan sebagai "pencerobohan tanpa provokasi dan menyalahi undang-undang" Israel di rantau itu.