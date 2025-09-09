Pergerakan BDS Memuji 'Kemenangan' Apabila Parlimen Scotland Mengundi Untuk Memboikot Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pergerakan Boikot, Penjualan dan Sekatan (BDS) pimpinan Palestin memuji Parlimen Scotland kerana menyertai gerakan memboikot Israel berhubung genosid terhadap rakyat Palestin di Semenanjung Gaza.

"Parlimen Scotland menjadi yang pertama di dunia yang menyokong BDS menentang genosid Israel," kata pergerakan itu dalam satu catatan di platform media sosial X pada hari Isnin, menyifatkan ia sebagai "kemenangan BDS".

Ia juga menggesa tekanan masyarakat awam yang meningkat ke atas semua negara "untuk mengenakan sekatan undang-undang dan sasaran terhadap apartheid Israel sama seperti yang membantu untuk menghapuskan apartheid di Afrika Selatan."

Minggu lalu, Parlimen Scotland mengundi untuk pindaan yang menggesa pemulauan segera dan penuh ke atas Israel dan syarikat yang dikaitkan dengan genosid rejim tersebut terhadap rakyat Palestin di Gaza.

Tindakan itu adalah simbolik dan merupakan tanda penting solidariti dengan rakyat Palestin.

Pindaan itu, yang dibentangkan oleh Scotland Greens, telah diluluskan dengan 62 undi kepada 31. Ia menyeru "Kerajaan Scotland dan UK untuk segera mengenakan pakej boikot, pelupusan dan sekatan yang disasarkan kepada ... Israel dan syarikat yang terlibat dalam operasi ketenteraannya dan pendudukannya di Palestin."

MSP Hijau Patrick Harvie berharap langkah itu akan menjadi contoh yang akan diikuti oleh kerajaan lain di seluruh Eropah.

“Kempen boikot memainkan peranan penting dalam mencabar apartheid di Afrika Selatan, dan mempunyai peranan yang sama penting dalam menentang apartheid Israel dan pembunuhan di Gaza.”

Scotland sebelum ini melarang syarikat senjata yang membekalkan tentera Israel daripada mendapatkan geran dan sokongan pelaburan, dan mengumumkan bahawa mereka membekukan sokongan untuk perdagangan dengan Israel.

Menteri Pertama John Swinney berkata terdapat bukti yang munasabah bahawa Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai di Gaza.

"Dunia tidak boleh menunggu keputusan mahkamah muktamad sebelum bertindak. Tanda-tanda amaran jelas. Pembunuhan beramai-ramai sedang berlaku, dan menyedari realiti ini membawa tanggungjawab untuk bertindak. Rakyat Scotland tidak mengharapkan apa-apa lagi."

Pergerakan BDS berkata bahawa beberapa negeri, seperti Colombia, Slovenia, dan Turki, telah mengambil langkah terhadap Israel, termasuk sekatan, dalam tempoh tiga bulan terakhir sahaja.

Ia juga menyatakan bahawa ahli Kumpulan Hague telah komited untuk menamatkan persekongkolan dengan Israel dan menguatkuasakan akauntabiliti dalam bidang politik, perundangan, diplomatik, ketenteraan dan komersial.

The Hague Group ialah pakatan undang-undang-politik negara-negara Global Selatan yang ditubuhkan untuk mendesak pelaksanaan undang-undang antarabangsa untuk Palestin, terutamanya dalam menghadapi pencabulan Israel di Gaza. Mereka termasuk Colombia, Afrika Selatan, Bolivia, Cuba, Malaysia, dan Namibia.

Pergerakan itu menekankan bahawa "BDS adalah kewajipan undang-undang, bukan hanya moral", menggesa negara untuk "Sanction Israel sekarang!" dan menamatkan jenayahnya.

"Bersama-sama, mari kita tamatkan ini!" kata mereka.