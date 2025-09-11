Hezbollah: Kejahatan Penjajah Terhadap Yaman Menunjukkan Kebankrapan Mereka

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pergerakan Hezbollah Lubnan mengeluarkan kenyataan yang mengumumkan bahawa ia mengutuk sekeras-kerasnya pencerobohan jenayah penjajah terhadap Yaman yang dikasihi, yang menyasarkan akhbar 26 September dan Al-Yaman, dan kami meminta Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mengasihani para syuhada dan pemulihan yang cepat bagi mereka yang cedera.

Hezbollah menegaskan: "Pencerobohan kejam dan pengkhianatan terhadap media dan wartawan oleh rejim Zionis ini bukanlah perkara baru, rejim yang sentiasa cuba menutup jenayahnya. Ini menunjukkan sejauh mana kebangkrapan pengganas Netanyahu, yang mencari sebarang kemenangan khayalan untuk menyelamatkan dirinya daripada kutukan kekalahan dan kegagalan.

Kenyataan itu diteruskan: "Serangan jenayah oleh Zionis ini berlaku selepas mereka gagal memusnahkan Muqawwamah atau menghentikan operasinya di Gaza dan Tebing Barat, dan kecewa dengan pengunduran Yaman atau melemahkan keinginannya untuk terus menyokong Gaza dan mendedahkan jenayah penjajah."

Gerakan Hezbollah menyatakan solidariti penuhnya dengan media penentangan Yaman dan menyeru semua institusi media, kesatuan profesional, dan organisasi hak asasi manusia Arab dan antarabangsa untuk mengutuk pencerobohan ini dan memfailkan tuntutan mahkamah terhadap pelakunya di mahkamah antarabangsa untuk menekan penjajah menghentikan serangan berulang ke atas wartawan dan institusi media.

Kenyataan ini dikeluarkan selepas rejim Israel melakukan serangan kejam ke atas beberapa kawasan di Yaman dengan beberapa jet pejuang pada petang Rabu. Sanaa telah menyaksikan lebih daripada 6 serangan baru-baru ini oleh jet pejuang Israel, dan sebagai tambahan kepada Sanaa, kawasan di dua wilayah Yaman iaitu Amran dan Al-Jawf juga telah menjadi sasaran serangan udara Israel.

Serangan Israel menyasarkan kawasan awam, termasuk akhbar "26 September" dan "Al-Yaman", di mana sejumlah wartawan lelaki dan wanita serta rakyat tidak bersalah mati syahid dan cedera.

Pagi ini, Kementerian Kesihatan Yaman mengumumkan bahawa jumlah syahid pencerobohan rejim Israel ke atas pusat awam di Yaman telah meningkat kepada 35 orang dan 131 orang cedera.