Penunjuk Perasaan Paris Berhimpun Solidariti untuk Flotila Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ratusan penunjuk perasaan memenuhi jalanan Paris, menunjukkan sokongan mereka untuk Gaza dan Flotila Global Sumud yang sedang bersiap untuk mencabar sekatan laut rejim Israel.

Rakaman menunjukkan para peserta pada hari Sabtu membawa replika bot kertas kecil sebagai tanda solidariti dengan armada flotila sambil mengibarkan bendera Palestin dan memegang plakat yang tertulis, "Ia dipukul ombak, tetapi tidak tenggelam," "Zionis=antisemit" dan "Israel 67 tahun jenayah negara."

"Hari ini, kami ingin berhimpun untuk menyokong dua flotila yang akan bergabung tenaga di Mediterranean untuk cuba memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza," kata Sebastien, jurucakap untuk EuroPalestine.

"Flotila ini bukan hanya tentang orang di atas bot yang membawa bantuan kemanusiaan; ia juga tentang orang yang, melalui tekad mereka, melambangkan semua rintangan dan sokongan yang boleh diberikan kepada rakyat Palestin," tegasnya lagi, sambil menekankan bahawa ia adalah "untuk menunjukkan kepada mereka bahawa mereka tidak bersendirian."

Penunjuk perasaan lain meluahkan kekecewaan terhadap tindakan antarabangsa. "Kami ingin melihat tindakan sebenar dari kerajaan ini, dari Eropah dan dari PBB untuk menghentikan pembunuhan beramai-ramai terhadap seluruh bangsa."

Seorang lagi penunjuk perasaan menambah bahawa flotila-flotila tersebut adalah "tingkap harapan kecil" untuk rakyat Palestin, sambil meluahkan kebimbangan tentang serangan Israel terhadap misi tersebut.

Pada hari Jumaat, beberapa kapal telah berlepas dari pelabuhan Sidi Bou Said di Tunis, menuju ke Bizerte untuk menyertai flotila tersebut. Dua puluh tiga kapal Tunisia akan bersatu dengan kapal-kapal dari Sepanyol, Itali, dan Greece sebelum cuba menyeberangi Mediterranean ke Gaza.

Flotila Kebebasan Global adalah satu inisiatif kemanusiaan yang bertujuan untuk menyampaikan bantuan ke Gaza dan memecahkan sekatan laut yang dikenakan oleh rejim tersebut.

Sebelum ini, pihak berkuasa Israel telah memberi amaran bahawa "sebarang percubaan tanpa kebenaran untuk melanggar sekatan adalah berbahaya, menyalahi undang-undang, dan menjejaskan usaha kemanusiaan yang sedang berjalan."