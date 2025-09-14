PM Malaysia Kutuk Serangan Israel Ke Atas 6 negara

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Sabtu mengutuk serangan Israel ke atas enam negara.

“Sebuah negara boleh berkelakuan kurang ajar dengan menyerang enam negara dalam masa satu atau dua minggu sahaja,” kata Anwar semasa penutupan Perhimpunan Kebangsaan Agensi-agensi Agama Malaysia (IJPAM) 2025, menurut agensi berita kendalian kerajaan Bernama.

Israel telah melancarkan serangan ke atas beberapa negara sejak Isnin, termasuk Palestin, Lubnan, Syria, Yaman dan Qatar.

Israel menyasarkan kawasan kediaman pada hari Selasa yang menempatkan pemimpin Hamas di Doha. Serangan itu membunuh lima anggota Hamas dan seorang pegawai keselamatan Qatar, yang sedang membincangkan perjanjian baharu yang dicadangkan oleh AS untuk menamatkan perang di Gaza, di mana Israel telah membunuh lebih 64,000 orang sejak Oktober 2023. Qatar, bersama AS dan Mesir, telah menjadi orang tengah dalam rundingan untuk menamatkan perang.

Kiraan enam negara Anwar termasuk Tunisia, di mana Flotilla Sumud Global dilaporkan dipukul oleh dron di perairannya.

Kementerian Dalam Negeri Tunisia berkata Khamis, perkhidmatannya sedang menjalankan "semua siasatan dan siasatan untuk mendedahkan kebenaran penuh supaya pendapat umum, bukan sahaja di Tunisia tetapi di seluruh dunia, akan mengetahui siapa yang merancang serangan ini, siapa yang berpakat, dan siapa yang melaksanakan hukuman itu."

Anwar berkata beliau akan menghadiri sidang kemuncak luar biasa Arab-Islam di Doha pada hari Isnin untuk menunjukkan sokongan Malaysia terhadap Palestin dan mengutuk keganasan dan "kekafiran Zionis yang tidak berperikemanusiaan."

Sidang kemuncak luar biasa ketua negara itu akan menjadi sidang kemuncak bersama Arab dan Islam ketiga sejak Israel memulakan perang Gaza pada 7 Okt 2023. Agenda sidang kemuncak itu akan meliputi serangan Israel ke atas Gaza dan Tebing Barat, dasar pendudukan dan pengilhakan, serta serangan yang menyasarkan kepimpinan Hamas di Doha.