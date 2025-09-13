Penangkapan Datuk Bandar dan Puluhan Pegawai Lain Menentang Erdogan di Istanbul

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pejabat Ketua Pendakwa Istanbul telah mengarahkan penahanan pegawai-pegawai ini berkaitan dengan kes atas tuduhan pemerasan, rasuah, penipuan dan pakatan sulit dalam tender untuk perbandaran daerah Bayrampaşa di Istanbul.

Dalam satu kenyataan yang disiarkan di Twitter, Datuk Bandar Bayrampaşa Hasan Mutlu menafikan pertuduhan yang dikenakan ke atasnya oleh Pejabat Pendakwa Raya Istanbul, menulis: "Apa yang berlaku adalah operasi politik dan fitnah tidak berasas. Penduduk Bayrampaşa yang dihormati, yakinlah bahawa bersama-sama anda kami akan mengatasi fitnah dan perbuatan tidak jujur ​​ini."

Sepanjang tahun lalu, pihak berkuasa Turki telah menahan ratusan pegawai perbandaran dan ahli politik yang menentang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Datuk Bandar Bayrampaşa Hasan Mutlu ialah datuk bandar ke-17 daripada pembangkang Parti Rakyat Republikan yang ditangkap pada tahun lalu. Mereka yang ditangkap termasuk Datuk Bandar Istanbul sendiri, Ekrem Imamoglu. Beratus-ratus pegawai perbandaran lain di Turki juga telah ditangkap dalam beberapa bulan kebelakangan ini atas tuduhan rasuah.

Imamoglu dilihat sebagai pesaing terdekat Recep Tayyip Erdogan dalam pilihan raya presiden tahun depan, lapor Agensi Anadolu yang dikendalikan kerajaan. Penahanannya mencetuskan bantahan yang meluas.

Parti Rakyat Republikan (CHP) telah menggelar penangkapan dan pertuduhan sebagai "sebahagian daripada kempen agresif" oleh kerajaan Ankara untuk melemahkan pembangkang dan membuka jalan untuk tempoh lima tahun lagi untuk Erdogan. Bagaimanapun, kerajaan Erdogan telah menafikan dakwaan itu, menegaskan bahawa mahkamah Turki adalah bebas.

Sebuah mahkamah berpangkat tinggi di Turki akan memutuskan pada hari Isnin untuk membubarkan kongres CHP 2023, keputusan yang boleh membawa kepada perubahan dalam kepimpinan dan menyebabkan parti itu bergolak. CHP memperoleh keuntungan yang ketara dalam pilihan raya tempatan tahun lepas.