Perdana Menteri Qatar di AS: Langkah-langkah Pertahanan Terhadap Ancaman Israel Sedang Dilaksanakan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan dalam satu kenyataan bahawa Perdana Menteri dan Menteri Luar negara itu, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, bertemu dengan Naib Presiden AS J.D. Vance dan Setiausaha Negara Marco Rubio di Washington.

Menurut akhbar Al-Arabi Al-Jadeed, Al-Thani menyatakan dalam pertemuan itu: "Doha akan mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi keselamatan dan kedaulatannya terhadap pencerobohan Israel."

Dalam pertemuan itu, kedua-dua pihak mengkaji semula hubungan strategik antara Qatar dan Amerika Syarikat serta cara-cara untuk mengukuhkan mereka.

Perkembangan wilayah dan peranan Doha dalam usaha damai turut menjadi tumpuan rundingan itu.

Perdana Menteri Qatar, sambil menyatakan penghargaan atas kerjasama erat dengan Amerika Syarikat, menekankan sokongan Washington terhadap kemerdekaan Qatar dan peranan pengantara di rantau ini.

J.D. Vance juga menyatakan bahawa Qatar adalah sekutu strategik dan boleh dipercayai untuk Amerika Syarikat dan memuji usaha berterusan negara itu dalam bidang pengantaraan dan keamanan.

Beliau menambah: "Penyelesaian diplomatik adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan isu serantau yang kompleks."

Reuters juga melaporkan, memetik sumber yang dimaklumkan, bahawa pertemuan itu berlangsung kira-kira sejam dan isu-isu seperti masa depan peranan pengantara Qatar di rantau ini dan kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara, terutamanya selepas serangan rejim Israel ke atas Doha, telah dibincangkan.