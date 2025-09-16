Kenyataan Bersama 16 Negara Berkenaan Sokongan Terhadap Armada Global Keberanian (Sumud)

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menteri-menteri luar negeri tersebut telah menyuarakan kebimbangan mereka mengenai keselamatan armada tersebut dalam satu kenyataan bersama.

Menteri-menteri Luar Negeri dari Qatar, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Ireland, Libya, Malaysia, Maldives, Mexico, Pakistan, Oman, Slovenia, Afrika Selatan, Sepanyol, dan Turki menyatakan kebimbangan mereka terhadap keselamatan Armada Global Keberanian, yang merupakan satu inisiatif masyarakat sivil dengan penyertaan warganegara dari pelbagai negara untuk menyokong Gaza.

Para menteri dalam kenyataan itu menyatakan bahawa matlamat Armada Global Keberanian adalah untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Genting Gaza dan meningkatkan kesedaran mengenai keperluan kemanusiaan mendesak rakyat Palestin serta keperluan untuk menghentikan perang di Gaza.

Kenyataan itu menyatakan:

"Negara-negara kami menyokong kedua-dua matlamat iaitu keamanan dan penyampaian bantuan kemanusiaan ini, seiring dengan komitmen untuk menghormati undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Atas sebab ini, kami menyeru semua pihak untuk menahan diri daripada melakukan sebarang tindakan haram atau ganas terhadap armada ini, dan untuk menghormati undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa."

Para menteri juga mengingatkan bahawa sebarang pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia terhadap peserta armada ini, termasuk serangan ke atas kapal-kapal di perairan antarabangsa atau penahanan tanpa dasar undang-undang, akan mengakibatkan pihak yang terbabit bakal dipersoalkan.