Penyertaan Rakyat Venezuela Untuk Menentang Amerika

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berikutan seruan oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro, angkatan sukarelawan rakyat yang telah mendaftar untuk mempertahankan tanah air sedang menjalani kursus pertahanan jangka pendek di ratusan kem tentera di seluruh negara. Latihan ini merangkumi bidang seperti:

Sokongan dan tempur

Kesihatan dan perubatan

Perkara teknikal dan mekanikal

Kemudahan

Kawalan dan pengawalan keselamatan

Penyediaan peralatan dan logistik

Kawalan sosial dalam keadaan kecemasan

Kursus-kursus ini dijalankan di bawah penyeliaan komander dan angkatan tentera.

Ramai rakyat Venezuela termasuk lelaki, belia, wanita, pekerja, petani, nelayan, guru dan pelbagai lapisan masyarakat telah mendaftar dalam "Projek Kemerdekaan Nasional 200". Mereka kini sedang menjalani latihan di kem-kem tentera dengan tujuan untuk meningkatkan kesediaan mempertahankan negara mereka sekiranya diserang oleh Amerika Syarikat.

Peserta dalam kursus latihan pertahanan ini menganggap kenyataan Trump yang mendakwa ingin memerangi pengedaran dadah di Venezuela sebagai tidak lebih daripada propaganda. Mereka menyatakan akan terus menentang ancaman Amerika yang bertujuan untuk melemahkan negara mereka dan menguasai sumber-sumber kekayaan Venezuela, serta siap sedia untuk mempertahankan negara bersama-sama dengan angkatan bersenjata.