Perhimpunan Mingguan ke-100 Aktivis Anti-perang Di Jepun Untuk Menyokong Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perhimpunan mingguan aktivis anti-perang di bandar Kanazawa, Jepun bermula pada Oktober 2023 dan diadakan setiap malam Selasa. Protes ini dibentuk selepas bermulanya pertempuran antara tentera Israel dan kumpulan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan telah dilancarkan oleh beberapa rakyat, termasuk seorang ahli farmasi bernama Akiko Nakachi, 53.

Penunjuk perasaan berkumpul setiap minggu pada pukul 6 petang. berhampiran persimpangan tengah di hadapan Stesen Kanazawa, memegang papan tanda seperti "gencatan senjata segera" dan "Kebebasan untuk Palestin" untuk menyebarkan mesej anti-perang mereka. Pada minggu ke-100, lapan orang turun ke jalan, dan beberapa orang yang lalu lalang menyertainya, menghantar mesej solidariti dan doa untuk keamanan.

“Sungguh mengagumkan kami dapat mengambil tindakan untuk keamanan dan menyampaikan mesej kami,” kata seorang peserta, Shinae Hanamura, 49, yang berasal dari bandar Shika.

Lebih 63,000 orang dilaporkan meninggal dunia di Gaza, dengan lebih ramai lagi mati akibat kekurangan zat makanan. Nakachi berkata perhimpunan itu bukan sahaja tempat untuk membantah tetapi juga tempat untuk bertukar maklumat dan merancang untuk tindakan selanjutnya, sambil menambah: "Saya mahu meneruskan aktiviti kami sehingga kami dapat memastikan keamanan kembali ke Palestin."

Aktivisme sivik ini menunjukkan bahawa walaupun kumpulan kecil di bandar-bandar kecil di Jepun boleh, melalui tindakan berterusan mereka, membuat suara mereka didengari mengenai isu-isu antarabangsa dan meningkatkan kesedaran awam tentang krisis Gaza.