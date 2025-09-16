Doha: Trump Beri Jaminan Kepada Kami Israel Tidak Akan Menyerang Qatar Lagi!

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Majed Al-Ansari, Penjawat Jabatan Luar Negeri Qatar, dalam satu kenyataan pada hari Selasa mengenai pertemuan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Doha, berkata: "Emir Qatar dan Menteri Luar Negeri AS membincangkan usaha diplomatik bersama untuk mewujudkan gencatan senjata di Gaza, serta serangan baru-baru ini oleh rejim Zionis ke atas Qatar."

Al-Ansari menambah: "Emir Qatar juga berbincang dengan Menteri Luar Negeri AS mengenai implikasi serangan khianat Israel ke atas Qatar."

Dia berkata: "Fokus kami kini adalah untuk mempertahankan kedaulatan kami, membalas serangan khianat ini, memastikan ia tidak berulang, dan mendakwa pihak yang bertanggungjawab."

Menteri Luar Negeri Qatar menekankan: "Mesej kami kepada Netanyahu adalah bahawa pelanggaran undang-undang antarabangsa tidak akan dibiarkan berterusan."

Sebagai jawapan kepada soalan pemberita saluran TV Al-Arabi, beliau berkata: "Trump telah memberikan jaminan kepada Emir Qatar bahawa Israel tidak akan sekali-kali menyerang Qatar lagi."

Al-Ansari juga mengulas mengenai laporan media yang mendakwa kerajaan AS telah dimaklumkan tentang serangan rejim Zionis ke atas Qatar 50 minit lebih awal, dengan berkata: "Kami tidak berurusan dengan laporan media, kami berunding terus dengan Amerika."

Penjawat Jabatan Luar Negeri Qatar juga mengucapkan terima kasih atas sokongan dan solidariti yang ditunjukkan oleh negara-negara Arab dan Islam.

Mengenai rundingan tidak langsung antara Gerakan Hamas dan rejim Zionis, dia berkata: "Memandangkan Netanyahu berkeras untuk menyerang negara pengantara dan membunuh mereka yang sedang berunding dengannya, pada masa ini rundingan ini tidak kelihatan nyata (ikhlas)."

Al-Ansari menambah: "Buat masa ini, selagi kami belum selesai membincangkan jaminan untuk mengekalkan kedaulatan dan keselamatan kami, kami tidak akan bercakap tentang menjadi pengantara."