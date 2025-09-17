Kriteria Imam Sadiq AS Bagi Solat Yang Makbul

Agensi Berita Antarabangsa Ahlulbait (ABNA): Imam Ja'far al-Sadiq AS berkata mengenai syarat penerimaan solat:

"Sesiapa yang ingin mengetahui sama ada solatnya diterima atau tidak, hendaklah dia perhatikan adakah solatnya mencegahnya daripada melakukan dosa dan kemungkaran. Sejauh mana solatnya mencegahnya daripada dosa, sejauh itulah solatnya diterima." (1)

Penjelasan Hadis

Ramai antara kita setelah selesai menunaikan solat sering tertanya-tanya: Adakah solatku diterima? Adakah cukup sekadar menyebut lafaz dengan betul, mematuhi syarat-syarat wuduk, dan melakukan harkat solat? Atau adakah penerimaan solat mempunyai makna yang lebih mendalam?

Imam Ja'far al-Sadiq AS memberikan jawapan dengan kriteria yang mudah namun mendalam:

"Sesiapa yang ingin mengetahui sama ada solatnya diterima atau tidak, hendaklah dia perhatikan adakah solatnya mencegahnya daripada melakukan dosa dan kemungkaran. Sejauh mana solatnya mencegahnya daripada dosa, sejauh itulah solatnya diterima."

1. Solat Sebagai Penjana Perilaku Benar

Hadis ini menunjukkan bahawa solat bukan sekadar rangkaian perbuatan fizikal dan zikir lisan, tetapi ia harus menciptakan kekuatan pencegah dalam diri manusia. Jika setelah sekian lama menunaikan solat tidak ada perubahan dalam perilaku, percakapan, atau pandangan hidup kita, maka terdapat masalah pada roh solat kita.

2. Penerimaan Bersifat Relatif, Bukan Hitam Putih

Imam Sadiq AS menekankan bahawa penerimaan solat adalah relatif. Ini bererti sebahagian solat mungkin diterima manakala sebahagian yang lain tidak, bergantung pada sejauh mana ia mencegah kita daripada melakukan dosa. Pandangan ini menyelamatkan kita daripada penipuan diri dan putus asa.

3. Tanda Solat yang Hidup

Jika setelah solat, lidah kita lebih terkawal, pandangan kita lebih suci, dan perilaku kita lebih penyayang, ini bererti solat telah memberikan kesan pada jiwa kita dan telah beralih dari sekadar kebiasaan kepada kehadiran hati yang mendalam.

4. Rahsia Kekalan Kesan Solat

Agar solat benar-benar dapat mencegah dosa, ia harus dilaksanakan dengan kehadiran hati, kesedaran maknawi, dan usaha untuk menghubungkan detik-detik spiritual tersebut dengan kehidupan seharian. Solat yang berkesan bererti mengingati Allah sepanjang hari dan menjadikannya "budaya praktikal kehidupan."

Oleh itu, cermin terbaik untuk melihat penerimaan solat adalah perilaku harian kita. Kita harus menilai bagaimana perilaku kita setelah menunaikan solat. (2)

Nota Kaki: