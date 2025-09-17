Jawapan Yaman Kepada Musuh Zionis Sedang Dipersiapkan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Hashem Ahmed Sharaf Al-Din", peguam cara Kerajaan Peralihan dan Pembangunan Sanaa, berkata: "Pada petang Selasa, musuh Zionis, dalam kesinambungan dasar menyerang kemudahan penting yang tidak bersifat ketenteraan dengan tujuan untuk memaksa rakyat Yemen, dalam mengenakan tekanan ke atas kerajaan".

Beliau menambah: "Rakyat Yemen yang berjuang dan beriman tidak mengenali serah diri sama sekali lebih-lebih lagi kepada penjenayah, dan tidak akan menarik balik pendirian agama, moral dan kemanusiaan mereka. Di bawah apa jua keadaan, mereka akan terus memberikan sokongan penuh kepada rakyat Palestin di Gaza dan seluruh Palestin."

"Hashem Sharaf Al-Din" menyambung: "Serangan berulang kali ke atas pelabuhan-pelabuhan yang telah berkali-kali diisytiharkan kemusnahan lengkap oleh musuh, adalah bukti cukup bahawa rakyat Ymen tidak dapat dikalahkan, dan para lelaki sejati yang berusaha dengan setia untuk berkhidmat kepada rakyat Yemen tidak akan sekali-kali membenarkan musuh mencapai tujuannya."

Peguam cara kerajaan Sanaa menekankan hak Ymen untuk mempertahankan diri dan wilayahnya, serta menentang pencerobohan musuh dan mengambil langkah-langkah perlu untuk menjamin keselamatan nasional dengan semua cara yang ada. Beliau berkata: "Serangan ganas ini tidak akan sekali-kali menghalang rakyat Yemen dari pendirian prinsip mereka dalam menyokong Gaza."