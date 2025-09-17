Video | Mesej Flotilla Sumud Buat Rakyat Palestin

News ID: 1728044

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Gaza yang dikasihi, dari Colombia, Mexico, Itali, Slovakia, Wales, Amerika, Australia, dan seluruh dunia, kami belayar dengan satu mesej: "Kamu tidak dilupakan". Pemerintah mungkin telah mengkhianati kamu, tapi rakyat dunia tidak. Kami datang sebagai manusia, bersatu dalam solidariti, bertekad untuk mematahkan sekatan Israel dan membuka koridor kemanusiaan." kata-kata sedemikian dilaung ketika mereka memasuki fasa terakhir perjalanan menuju Palestin apabila mereka telah merentasi Lautan Mediterranian.