Video | Pembatalan Kontrak Ketenteraan Sepanyol dengan Israel, Tamparan Hebat Buat Industri Ketenteraan Tel Aviv

News ID: 1727777

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Akhbar Haaretz melaporkan bahawa Sepanyol telah membatalkan beberapa kontrak pertahanan dengan rejim Zionis. Berikutan pengguguran kontrak bernilai 278 juta dolar untuk pembelian peluru berpandu Spike dari syarikat Rafael, sebuah kontrak artileri bernilai 820 juta dolar dengan syarikat Elbit turut dibatalkan. Tindakan ini dianggap sebagai tamparan besar kepada industri senjata Israel.