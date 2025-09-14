Genosid di Gaza Berterusan, Puluhan Keluarga Terhapus Dalam Serangan Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Israel" telah melancarkan lebih banyak serangan ke atas Genting Gaza, yang mencabar kutukan antarabangsa, mengakibatkan puluhan rakyat Palestin syahid.

Sekurang-kurangnya 42 orang dilaporkan syahid setakat ini akibat serangan "Israel" pada hari Jumaat. Menurut laporan tersebut, 33 daripada yang syahid disasarkan di Bandar Gaza atau kawasan lain di utara Gaza.

Sumber ambulans menyatakan salah seorang daripada mereka syahid di sebuah pangsapuri yang disasarkan di kejiranan Sheikh Radwan, Bandar Gaza.

Ini berlaku ketika "Israel" terus menerus maju dengan rancangan untuk menduduki Genting Gaza, bermula dengan Bandar Gaza, bandar terbesar di wilayah itu.

Empat belas daripada yang syahid, kesemuanya daripada keluarga yang sama, terkorban dalam satu serangan di kawasan at-Twam berhampiran Bandar Gaza.

Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin (UNRWA) memberi amaran bahawa penduduk Gaza "terperangkap tanpa tempat selamat untuk dituju".

“Keluarga terus menghadapi kemelut yang melampau dan peningkatan ketidaktentuan makanan,” kata agensi itu dalam satu siaran di platform media sosial X pada hari Jumaat, sambil menyeru gencatan senjata segera di Gaza "sebelum terlambat".