Presiden Ireland Menyeru Pengusiran Israel dan Pembekal Senjatanya dari PBB

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Michael D. Higgins, Presiden Ireland, dalam reaksinya terhadap laporan PBB tersebut, berkata: "Laporan ini adalah satu dokumen yang sangat penting, terutamanya memandangkan ketua pasukan yang menyiapkannya sebelum ini mengetuai pasukan siasatan mengenai Rwanda."

Higgins dalam wawancara dengan para wartawan menyatakan: "Laporan itu dengan jelas menunjukkan bahawa empat faktor

utama yang terkandung dalam Konvensyen Genosid 1948 telah dipenuhi."

Beliau menambah bahawa laporan itu pergi lebih jauh dengan menyebut contoh-contoh "hasutan untuk melakukan genosid" dan menamakan pegawai-pegawai yang menggunakan bahasa yang menggalakkan jenayah sedemikian.

Presiden Ireland itu, sambil merujuk kepada mangsa awam di Gaza, berkata: "Apabila kita memikirkan mereka yang terbunuh semalam dan hari ini, kita mendapati separuh daripadanya adalah wanita dan kanak-kanak."

Higgins juga mengkritik senyapnya beberapa negara anggota Kesatuan Eropah (EU), dengan berkata: "Kesatuan Eropah akan menghadapi kesukaran yang serius untuk mengekalkan perpaduannya sementara beberapa anggotanya yang paling berkuasa berdiam diri di hadapan imej-imej kanak-kanak yang kurus kering dan menderita."

Dengan merujuk kepada laporan PBB, beliau menyebut kemusnahan 90% unit kediaman di Gaza, pemusnahan pusat pendidikan, kesihatan, dan juga pusat kesuburan, sambil berkata: "Dalam erti kata lain, mereka meny asarkan kelahiran itu sendiri."

Higgins pada akhirnya menyeru komuniti antarabangsa untuk meningkatkan tekanan ke atas Israel dan mengambil tindakan segera untuk menghentikan pembunuhan ini dan menyelamatkan nyawa orang awam.