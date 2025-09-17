Kehadiran Hazrat Ma'soumeh AS di Qom, Pendorong Penyebaran Budaya dan Tamadun Razavi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Salah satu keistimewaan tamadun Islam-Iran adalah pembentukan bandar-bandar dan pusat tamadun yang berpusat di sekitar tempat-tempat ziarah, makam suci, dan kuburan para wali agama. Walaupun terdapat bandar-bandar yang dibina atas sebab-sebab ketenteraan atau pertanian, identiti wilayah-wilayah di timur dunia Islam, termasuk Iran, kebanyakannya dibina dengan berpusatkan makam para Imam Ahlulbait AS dan keturunan mereka. Gabungan geografi ini telah melahirkan fenomena menarik bandar-bandar ziarah dan spiritual yang terletak berhampiran makam para wali dan ulama.

Pada 23 Rabiul Awal tahun 201 Hijriah, di ambang kurun ketiga Hijriah, haudah (pelana unta) Hazrat Fatimah Ma'soumeh AS tiba di bumi Qom dan disambut meriah oleh penduduk yang mencintai Ahlulbait AS. Musa bin Khazraj, ketua kaum Asy'ari di Qom, memegang tali kekang unta tersebut, dengan ramai orang yang berjalan kaki dan berkuda bergerak mengelilingi haudah. Unta tersebut berhenti di tempat yang kini dikenali sebagai "Maidan Mir", dan Musa bin Khazraj mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kepada puteri Imam, saudari perempuan Imam, ibu saudara Imam, dan pemberi syafaat di hari pembalasan selama 17 hari.

Menurut catatan sejarah, Hazrat Ma'soumeh AS menghabiskan 17 hari di rumah Musa bin Khazraj, beribadah meskipun dalam keadaan sakit, dan akhirnya pada 10 Rabiul Akhir 201 Hijriah, beliau pergi menemui ayahandanya yang mulia, Imam Musa al-Kadzim AS.

Rumah Musa bin Khazraj, sebagai penghormatan kepada tempoh 17 hari tinggalnya wanita agung Islam itu, diubah menjadi sekolah dan dikenali sebagai "Madrasah Sattiyah", dan mihrab tempat beliau beribadah dikenali sebagai "Bait an-Nur" kini menjadi tempat ziarah untuk semua.

Salah satu bukti kedudukan tinggi Hazrat Ma'soumeh AS adalah ziarah yang ditulis oleh Imam Reza AS buat. Selepas Hazrat Fatimah az-Zahra AS, satu-satunya ziarah khusus untuk seorang wanita Ahlulbait AS yang sampai kepada kita dari Para A'immah Maksum AS adalah ziarah Hazrat Ma'soumeh AS.

Allamah Majlisi meriwayatkan daripada kitab-kitab ziarah, daripada Ali bin Ibrahim, daripada bapanya, daripada Sa'ad al-Asy'ari al-Qummi yang berkata: "Aku berada di hadapan Imam Reza AS. Baginda bersabda kepadaku: 'Wahai Sa'ad! Kami mempunyai sebuah kubur di sisi kamu (di Qom).' Sa'ad bertanya: 'Semoga aku dikorbankan untukmu, adakah yang kamu maksudkan adalah kubur Fatimah puteri Musa bin Ja'far AS?' Imam Reza AS bersabda: 'Ya, sesiapa yang menziarahinya dengan mengenali haknya (kedudukannya), maka baginya syurga.'"

Kemudian Imam Reza AS menerangkan adab ziarah ke makam suci Hazrat Masumah AS kepada Sa'ad: "Apabila kamu berada di sisi kuburnya, berdirilah di bahagian kepala beliau menghadap kiblat, dan ucapkan 34 kali Allahu Akbar, 33 kali Subhanallah, dan 33 kali Alhamdulillah, kemudian ucapkan: 'Assalamu 'ala Adam shafwatillah'... sehingga akhir ziarah." Penekanan terhadap kedudukan Hazrat Ma'soumeh AS dan makam sucinya juga disebut dalam hadis-hadis daripada Imam-Imam Maksum yang lain. Dalam sebuah riwayat daripada Imam Ja'far as-Sadiq AS mengenai kelahiran Hazrat Ma'soumeh AS dan wafatnya di Qom, disebutkan: "Dan namanya adalah Fatimah binti Musa, dengan syafaatnya, seluruh Syiah kami akan masuk syurga."

Semua pengajaran dan petunjuk ini menjelaskan bahawa Haram suci Hazrat Fatimah Ma'soumeh AS adalah salah satu pintu ziarah yang penting dan mendapat perhatian para Imam Ahlulbait AS untuk perkembangan pengikut mereka dan mengukuhkan kehadiran mereka.

Salah satu kesan paling menonjol daripada ziarah-ziarah Syiah yang membentuk rangkaian luas makam-makam suci di dunia Islam adalah terhasilnya hubungan yang berterusan dan mendalam antara para Imam dan pengikut mereka melalui bentuk "ziarah". Di mana sahaja makam-makam ini wujud, berdasarkan jalur jelas Ziarah Jami'ah Kabirah, ia menjadi "(menara cahaya) di negeri-negerinya..." Selain itu, para Imam Maksum AS adalah "... arkanul bilad (tiang-tiang negeri)..." di wilayah-wilayah Islam.

kitab-kitab spiritual, pencipta aliran, dan penyebar hidayah ini, sambil membina pusat-pusat kemajuan dan perkembangan di sekelilingnya, sebahagiannya juga telah menjadi pusat budaya dan tamadun yang terkenal dalam kalangan umat Islam. Makam dan haram puteri Imam Musa al-Kadzim AS dan adik perempuan Imam Reza AS di Qom adalah salah satu pusat ini.

Namun, perkara yang unik dan tiada tandingan tentang haram suci ini di Qom, yang kini merupakan salah satu pesara dunia Syiah dan Islam, adalah pembentukannya yang berpusat sekitar seorang wanita dan puteri yang solehah dari keluarga Risalah.

Berdasarkan ini, ciri ini harus ditekankan dengan wajar di dalam dan luar masyarakat Syiah bahawa salah satu kelebihan para ulama dan cendekiawan Islam, serta budaya Islam-Iran kita, adalah pergantungan dan perkembangannya di bawah perhatian dan kedudukan seorang puteri yang berilmu dan susur galur perempuan 'alim keluarga Muhammad SAW.

Pada hakikatnya, boleh dikatakan bahawa apa yang kita kenali sebagai budaya Razavi sebahagiannya adalah berkat kehadiran saudara perempuan Imam Reza AS di Qom, yang tersebar dalam kehidupan umat Syiah dan Muslim.

Kini, Qom telah dikenali sebagai sebuah bandar antarabangsa. Setiap tahun, selain ramai penuntut ilmu yang datang ke Qom mencari ilmu dan takwa, ramai juga bukan Muslim yang meminati budaya dan spiritualiti Timur mengenali Qom sebagai pusat inspirasi.