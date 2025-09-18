Komitmen Yaman Terhadap Keamanan dan Keselamatan Laut Merah

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dasar Yaman berlandaskan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa dan prinsip keselamatan kolektif di rantau ini, serta berusaha mengekalkan laluan maritim dan kepentingan bersama negara-negara.

Pengukuhan keselamatan maritim di rantau ini hanya boleh dicapai dengan pengunduran armada asing yang berada di perairan wilayah tanpa asas undang-undang. Amerika Syarikat dan United Kingdom melalui militarisasi Laut Merah dan pembentukan pakatan yang tidak berkaitan dengan kepentingan negara-negara rantau ini, telah menarik laluan strategik ini ke dalam ketegangan dan konflik.

Sanaa telah menunjukkan kepada komuniti antarabangsa bahawa operasi lautnya semata-mata menyasarkan kepentingan dan objektif musuh Zionis, serta berfungsi sebagai cara untuk menghentikan pencerobohan dan jenayah Israel terhadap rakyat Palestin.