Sheikh Naim Qassem Memuji Sokongan Teguh Ayatollah Khamenei Terhadap Perjuangan Muqawwamah

Agensi Berita Ahlul BAit (ABNA): Setiausaha agung Hezbollah telah memuji dan menyatakan penghargaan kepada Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, atas sokongan teguhnya terhadap perjuangan gerakan Muqawwamah Lubnan dalam menentang penjajahan dan keganasan Israel.

Sheikh Naim Qassem membuat kenyataan ini pada Selasa dalam temu bual pertamanya dengan rangkaian televisyen al-Mayadeen Lebanon sejak memegang jawatan selepas kematian pendahulunya, Sayyed Hassan Nasrallah.

Beliau menekankan betapa pentingnya sokongan tersebut, dengan menyatakan bahawa "sumber sokongan, iaitu komitmen Imam Khamenei, tetap kukuh."

Pemimpin Muqawwamah itu menyatakan bagaimana Republik Islam terus menyokong gerakan Lubnan sepanjang eskalasi mematikan rejim Israel terhadap Lebanon – yang bermula pada Oktober 2023 – tanpa melibatkan campur tangan ketenteraan langsung.

"Iran telah melakukan segala yang mungkin dan lebih daripada itu," kata Sheikh Qassem, sambil bertanya, "Apa lagi yang boleh kami minta?"

Sokongan Iran Asas Kekuatan Rintangan

Pada masa yang sama, beliau menegaskan bahawa kumpulan itu "tidak pernah meminta Iran untuk menyertai perang, dan ia tidak perlu diminta. Sokongannya adalah asas ketahanan kami, dan seluruh pihak Muqawwamah."

Pemimpin itu menekankan bahawa penglibatan ketenteraan langsung bukan satu-satunya bentuk sokongan yang bermakna. "Penglibatan datang dalam pelbagai bentuk. Iran melakukan apa yang paling penting, dan ia sangat berkesan."

Menyerah Bukan Pilihan

Dalam kenyataannya yang lain, Sheikh Qassem menolak sepenuhnya tanggapan bahawa gerakannya akan meletakkan senjata di tengah-tengah agresi dan penjajahan Israel yang berterusan.

"Tiada pilihan ketiga antara kemenangan dan syahid. Kami tidak mempunyai pilihan untuk menyerah," katanya.

Hezbollah Tidak Akan Menunggu Selama-lamanya

Pemimpin rintangan itu menyatakan bahawa Hezbollah tidak akan "menunggu selama-lamanya" menghadapi pelanggaran gencatan senjata oleh rejim Israel, yang dicapai tahun lalu untuk menghentikan eskalasi rejim tersebut.

"Ada had" untuk kesabaran gerakan itu, tegasnya.

Beliau juga menyatakan bagaimana gencatan senjata dipersetujui setelah Hezbollah berjaya menghalang objektif rejim Israel dengan mengehadkan kemajuan Israel ke selatan Lebanon, antara lain.

Jawatankuasa Hezbollah Menyiasat Letupan Pager dan Pembunuhan Nasrallah

Dalam kenyataannya yang lain, setiausaha agung Hezbollah berkata gerakan itu telah membentuk jawatankuasa penyiasat pusat yang bertanggungjawab menyiasat isu-isu penting seperti letupan pager yang mensasarkan ahli-ahlinya dan yang lain, serta pembunuhan pemimpin terdahulu kumpulan yang dihormati.

Jawatankuasa itu, katanya, sedang menyiasat letupan pada tahun 2024 yang melibatkan ribuan pager dan peranti walkie-talkie yang mengandungi bahan letupan digunakan oleh rakyat Lebanon, termasuk ahli Hezbollah.

Kejadian itu menyaksikan peranti-peranti tersebut meletup serentak di seluruh negara, mengorbankan 42 orang dan mencederakan lebih 3,500 yang lain.

Pemimpin itu mengesahkan bahawa "pengintipan manusia [yang menyumbang kepada tragedi] nampaknya sangat terhad" berbanding pelanggaran teknologi yang dilakukan oleh rejim Israel.

Badan penyiasat itu, katanya, juga sedang menyiasat keadaan di sebalik kematian Nasrallah, yang dibunuh dalam serangan udara Israel yang ganas ke atas Beirut pada tahun yang sama.

Sementara itu, Sheikh Qassem mengulas tentang kepimpinan mendalam ikon rintangan itu, dengan mengatakan beliau mengambil alih kepimpinan gerakan walaupun menghadapi cabaran besar untuk menggantikan figura yang begitu hebat.

Nasrallah melambangkan semangat rintangan, tambahnya, tetapi beliau juga berkata, walaupun dibunuh, Hezbollah akan terus di landasannya dengan kesetiaan dan kekuatan.

Jawatankuasa itu, yang mempunyai beberapa sub-jawatankuasa, juga sedang menangani pembunuhan Sayyed Hashem Safieddine, bekas ketua Majlis Eksekutif Hezbollah, oleh rejim Israel, kata Sheikh Qassem.

Pelbagai titik pemantauan dan siasatan juga telah ditubuhkan sejajar dengan usaha yang sedang dijalankan untuk menyiasat perkara-perkara tersebut, katanya.

Operasi Pro-Palestin Hezbollah

Dalam kenyataannya yang lain, Sheikh Qassem membincangkan banyak operasi yang dimulakan oleh Hezbollah selepas rejim Israel melancarkan perang genosid ke atas Genting Gaza pada 7 Oktober 2023.

Keputusan untuk melancarkan serangan itu dibuat hanya dua hari selepas permulaan peperangan dalam "mesyuarat bersemuka."

Beliau menekankan bahawa – walaupun operasi itu memberi kesan berat kepada rejim Israel – Hezbollah telah memutuskan untuk hanya terlibat dalam "penglibatan terhad" sebagai sokongan kepada rakyat Palestin di Genting Gaza.

Penglibatan itu terutamanya bertujuan untuk mengalihkan tentera Israel ke utara Palestin, menggalakkan pemindahan pendatang Israel, dan melemahkan keupayaan ketenteraan Israel di sekitar Gaza.