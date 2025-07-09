  1. Home
Jenayah Zionis Ke Atas Palestin

Imej Menyayat Hati Dari Gaza

9 Julai 2025 - 17:51
News ID: 1706252
Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Seorang kanak-kanak Palestin dilihat dalam situasi menyedihkan memegang beg darah ibunya yang cedera, ibunya cedera berikutan serangan udara Israel dan terpaksa berbaring di atas lantai kerana kekurangan katil dan kesesakan teruk di hospital. Imej menyayat hati ini sekali lagi mendedahkan krisis kemanusiaan di Semenanjung Gaza dan tekanan yang tidak pernah berlaku sebelum ini yang dikenakan ke atas sistem kesihatan dan hospital di rantau itu.

