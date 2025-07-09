Imej Menyayat Hati Dari Gaza

News ID: 1706252

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Seorang kanak-kanak Palestin dilihat dalam situasi menyedihkan memegang beg darah ibunya yang cedera, ibunya cedera berikutan serangan udara Israel dan terpaksa berbaring di atas lantai kerana kekurangan katil dan kesesakan teruk di hospital. Imej menyayat hati ini sekali lagi mendedahkan krisis kemanusiaan di Semenanjung Gaza dan tekanan yang tidak pernah berlaku sebelum ini yang dikenakan ke atas sistem kesihatan dan hospital di rantau itu.