Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Memetik Reuters, Putin berkata dalam ucapannya di sidang kemuncak BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, yang disampaikan melalui panggilan video: "Semua tanda menunjukkan bahawa model globalisasi liberal sudah usang dan pusat graviti aktiviti perdagangan sedang beralih ke arah pasaran baru muncul."

Dalam bahagian lain ucapannya, Presiden Rusia menyatakan bahawa sistem unipolar hubungan antarabangsa yang berkhidmat kepada negara-negara kaya adalah perkara yang sudah berlalu dan telah digantikan oleh sistem dunia multipolar yang lebih adil.

Putin berkata bahawa BRICS telah menemui lebih ramai penyokong di kalangan negara-negara Timur dan Selatan dunia dan suaranya telah menjadi lebih lantang di pentas global.

Menyatakan bahawa BRICS telah mengatasi banyak kesatuan dan kumpulan global seperti Kumpulan Tujuh, beliau menambah: "BRICS bukan sahaja meliputi satu pertiga daripada kawasan muka bumi dan separuh daripada penduduknya, tetapi juga 40 peratus daripada ekonomi global.

Presiden Rusia berkata: "Penggunaan mata wang negara dalam perdagangan antara negara anggota BRICS semakin meningkat. Sistem Deposit dan Penyelesaian Bebas BRICS, yang dijangka diwujudkan, akan menjadikan transaksi kewangan lebih pantas dan selamat."

Kumpulan BRICS telah ditubuhkan pada 2010 di Yekaterinburg, Rusia, dengan penyertaan Brazil, Rusia, India, dan China; Setahun kemudian, Afrika Selatan menyertai kumpulan itu. Kemudian Republik Islam Iran, Mesir, Ethiopia, dan Emiriah Arab Bersatu menyertai kumpulan itu pada awal 2024, bersamaan dengan Januari 1402.