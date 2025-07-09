Serangan Yaman Mendesak Israel Berunding

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Pada hari Selasa, akhbar Ibrani Haaretz melaporkan, memetik pegawai kanan Israel—bahawa kerajaan pendudukan Israel sedang menilai beberapa senario yang bertujuan untuk menghentikan serangan roket dan dron yang dilancarkan oleh tentera Sana'a ke arah wilayah Palestin yang diduduki.

Akhbar itu menyatakan bahawa senario ini termasuk mencapai perjanjian politik dengan Hamas untuk menamatkan perang ke atas Gaza, atau memasuki persefahaman secara langsung atau pengantara dengan Iran, yang akan—sama ada secara jelas atau tersirat, termasuk pemberhentian serangan Yaman.

Haaretz menambah bahawa kemungkinan alternatif yang dikaji tidak mengecualikan operasi ketenteraan Israel yang berterusan menyasarkan Yaman, sama ada secara unilateral atau bekerjasama dengan tentera serantau lain dan militia tempatan, mencadangkan kemungkinan serangan bersama dengan Amerika Syarikat atau negara sekutu lain.

Analisis ini dibuat di tengah-tengah serangan Yaman yang diperhebat ke atas tapak yang diduduki Israel di Palestin, yang telah berkembang menjadi cabaran keselamatan yang serius, dengan kebimbangan yang semakin meningkat bahawa Yaman boleh menjadi kawasan pergeseran yang berterusan.