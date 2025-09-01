Gempa Bumi Menggegarkan Timur Afghanistan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ratusan orang dikhuatiri maut selepas gempa bumi berukuran 6.0 pada skala Richter melanda timur Afghanistan, dengan jumlah korban dijangka meningkat apabila maklumat mengalir masuk dari perkampungan pergunungan terpencil.

Gegaran menggegarkan wilayah Kunar dan Nangahar pada kira-kira tengah malam waktu tempatan pada hari Ahad, sumber tempatan mengkhabarkan kepada Al Jazeera, dengan kerosakan ketara dilaporkan di beberapa daerah di kawasan pergunungan.

Agensi Berita Anadolum memetik kata-kata Kementerian Penerangan Afghanistan bahawa lebih 250 orang terbunuh dan 500 cedera dalam gempa itu.

Mangsa dilaporkan di daerah Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi dan Chapa Dara di wilayah Kunar, katanya.

Kajian Geologi Amerika Syarikat berkata, gempa bumi berukuran 6.0 magnitud itu berpusat 27km (17 batu) timur bandar Jalalabad di wilayah Nangahar. Ia berlaku pada kedalaman 8km (5 batu).

Sejurus kemudian, satu lagi gegaran berukuran 4.5 magnitud berlaku berhampiran Basawul di Nangahar.

Kesan gempa itu turut dirasai di negara jiran Pakistan.