Iran Menghormati Legasi Ulama Syiah Terkemuka Imam Musa Sadr

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kementerian Luar Iran telah menghormati warisan kekal seorang ulama Syiah terkemuka berketurunan Iran, yang hilang di Libya pada 1978 di tengah-tengah usahanya yang amat berjaya ke arah merealisasikan hak-hak Muslim Syiah.

"Sudah 47 tahun sejak kehilangan Imam Musa Sadr, namun prinsip dan warisannya tetap hidup dan memberi inspirasi," kata jurucakap Esmaeil Baghaei dalam catatan di X pada hari Isnin.

“Pada masa wilayah kita menghadapi ketidakamanan yang semakin meningkat dan kestabilan dan perpaduan negara diancam oleh rancangan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, pemikiran dan pandangan Imam Musa Sadr berfungsi sebagai cahaya panduan, menunjukkan kepada kita jalan perpaduan, kesatuan, dan ketabahan.”

Ulama yang berpengaruh itu adalah pengasas Gerakan Amal Lubnan pada tahun 1974.

Dia tiba di Lubnan pada 1959 dengan misi untuk memperjuangkan hak-hak Muslim Syiah di bandar pelabuhan selatan Tyre, kira-kira 80 kilometer (50 batu) dari ibu kota Beirut.

Pada 31 Ogos 1978, Sadr hilang secara misteri semasa lawatan rasmi ke Tripoli, Libya.

Lubnan terus meminta bekas pegawai Libya bertanggungjawab atas kehilangannya dan rakan-rakannya.