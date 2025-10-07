PM Singapura: Guru Agama Islam Pimpin Jalan Progresif

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menyatakan bahawa para asatizah (guru agama Islam) negara itu memainkan peranan penting dalam memimpin masyarakat dengan pendekatan progresif, terutamanya dalam dunia yang semakin berpolarisasi.
Beliau berucap semasa pelancaran Rangkaian Asatizah Profesional dan Sukarelawan (APVN) yang dianjurkan oleh Persatuan Cendekiawan dan Guru Agama Islam Singapura (Pergas).
Peranan Penting Asatizah
Wong menekankan bahawa bimbingan agama bukan hanya tentang ritual, tetapi juga berfungsi sebagai penstabil masyarakat di era maklumat palsu dan mesej ekstremis dalam talian.
Rangkaian APVN bertujuan menyatukan guru agama profesional dan sukarelawan untuk:
-
Berkongsi pengetahuan
-
Membina keyakinan
-
Memperluas pengaruh mereka di luar masjid dan bilik darjah
Perkhidmatan kepada Masyarakat
Melalui APVN, asatizah akan mempunyai lebih peluang untuk:
-
Berkhidmat kepada rakyat Singapura dari semua lapisan masyarakat dan agama
-
Terlibat dalam bidang seperti penjagaan pesakit terminal dan pembimbingan belia berisiko
Wong menggalakkan para asatizah untuk menerima kerjasama ini yang menunjukkan kemampuan membuat impak positif melalui kerjasama semua pihak.
Mengimbangi Keimanan dan Kemodenan
Beliau memuji kemampuan komuniti Muslim Singapura menggabungkan keimanan dengan kehidupan moden, dengan contoh:
-
Singapura antara negara pertama mengeluarkan pandangan agama yang membenarkan pengambilan daging tumbuhan
-
Keputusan ini menyokong keselamatan makanan sambil menunjukkan sains dan agama tidak semestinya bercanggah
Sokongan Kerajaan
Kerajaan Singapura menyokong:
-
Pembinaan Kolej Pengajian Islam Singapura yang akan dibuka pada 2028
-
Program biasiswa dan geran melalui Pergas
Penekanan kepada Perpaduan
Wong menekankan kepentingan perpaduan sosial dengan mengajak masyarakat melihat melampaui komuniti sendiri dan mengukuhkan semangat perpaduan untuk memastikan Singapura terus maju.
Beliau mengucapkan terima kasih kepada Pergas dan komuniti asatizah atas sumbangan mereka dalam:
-
Meningkatkan komuniti Muslim Singapura
-
Membolehkan amalan agama secara yakin
-
Membina kepercayaan antara kumpulan dalam masyarakat majmuk
-
Memupuk keharmonian dan menyumbang kepada pembangunan negara
