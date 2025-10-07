PM Singapura: Guru Agama Islam Pimpin Jalan Progresif

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menyatakan bahawa para asatizah (guru agama Islam) negara itu memainkan peranan penting dalam memimpin masyarakat dengan pendekatan progresif, terutamanya dalam dunia yang semakin berpolarisasi.

Beliau berucap semasa pelancaran Rangkaian Asatizah Profesional dan Sukarelawan (APVN) yang dianjurkan oleh Persatuan Cendekiawan dan Guru Agama Islam Singapura (Pergas).

Peranan Penting Asatizah

Wong menekankan bahawa bimbingan agama bukan hanya tentang ritual, tetapi juga berfungsi sebagai penstabil masyarakat di era maklumat palsu dan mesej ekstremis dalam talian.

Rangkaian APVN bertujuan menyatukan guru agama profesional dan sukarelawan untuk:

Berkongsi pengetahuan

Membina keyakinan

Memperluas pengaruh mereka di luar masjid dan bilik darjah

Perkhidmatan kepada Masyarakat

Melalui APVN, asatizah akan mempunyai lebih peluang untuk:

Berkhidmat kepada rakyat Singapura dari semua lapisan masyarakat dan agama

Terlibat dalam bidang seperti penjagaan pesakit terminal dan pembimbingan belia berisiko

Wong menggalakkan para asatizah untuk menerima kerjasama ini yang menunjukkan kemampuan membuat impak positif melalui kerjasama semua pihak.

Mengimbangi Keimanan dan Kemodenan

Beliau memuji kemampuan komuniti Muslim Singapura menggabungkan keimanan dengan kehidupan moden, dengan contoh:

Singapura antara negara pertama mengeluarkan pandangan agama yang membenarkan pengambilan daging tumbuhan

Keputusan ini menyokong keselamatan makanan sambil menunjukkan sains dan agama tidak semestinya bercanggah

Sokongan Kerajaan

Kerajaan Singapura menyokong:

Pembinaan Kolej Pengajian Islam Singapura yang akan dibuka pada 2028

Program biasiswa dan geran melalui Pergas

Penekanan kepada Perpaduan

Wong menekankan kepentingan perpaduan sosial dengan mengajak masyarakat melihat melampaui komuniti sendiri dan mengukuhkan semangat perpaduan untuk memastikan Singapura terus maju.

Beliau mengucapkan terima kasih kepada Pergas dan komuniti asatizah atas sumbangan mereka dalam: