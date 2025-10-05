Bantahan AS dan Pihak Tempatan Tanpa Dasar Akal

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Bekas wakil parlimen Iraq itu menegaskan bahawa tentangan terhadap undang-undang berkenaan berpunca daripada kurangnya kefahaman mendalam.

Hassan Fadam dalam wawancara dengan platform berita Al-Maalomah berkata: "Kekurangan pemahaman tepat tentang kandungan undang-undang struktur Al-Hashd Al-Shaabi menyebabkan beberapa pihak politik tempatan membantahnya, sedangkan undang-undang ini sebenarnya hanya menyelaraskan fungsi dan kerangka operasi institusi ini."

Beliau menambah: "Kerajaan Amerika Syarikat juga telah campur tangan dan mengisytiharkan bantahan mereka tanpa memahami butiran dan matlamat undang-undang ini. Malah, mereka masih tidak mengetahui sifat dan fungsi sebenar Al-Hashd Al-Shaabi dalam kerangka undang-undang ini."

Fadam menekankan: "Undang-undang ini memperjelas tugas dan hak anggota Al-Hashd Al-Shaabi, dan mungkin juga memberi manfaat kepada pihak yang membantahnya. Namun, sesetengah pihak tempatan hanya sekadar mengikut bantahan oleh Amerika, komuniti Sunni dan Kurdish, tanpa membuat kajian terperinci terhadap undang-undang tersebut sendiri."