Misi GSF Gagal, Tapi Buka Mata Dunia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Walaupun misi Global Sumud Flotilla (GSF) untuk memecah sekatan Israel ke atas Gaza telah gagal, ia berjaya mendedahkan lagi kekejaman rejim Zionis kepada dunia.

Tindakan Israel menyekat kapal bantuan kemanusiaan dan menahan hampir 500 aktivis telah mencetuskan kutukan global yang meluas. Negara-negara Eropah, ahli kongres AS, dan negara lain mengutuk tindakan Israel, dengan ada yang mengkaji semula hubungan diplomatik dan menyeru sekatan.

Ini bukan kali pertama misi bantuan dihalang Israel. Sejak 2010, beberapa misi serupa telah digagalkan, malah bantuan PBB juga sering disekat.

Kegagalan misi GSF mendedahkan realiti pendudukan Israel selama tujuh dekad ke atas Palestin, yang disokong oleh kuasa Barat terutamanya AS. Kekejaman berterusan di Gaza, termasuk kebuluran, merupakan jenayah perang yang diakui oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa.

Walaupun tidak berjaya menghantar bantuan, pengorbanan aktivis GSF telah menyedarkan ratusan juta orang di seluruh dunia tentang penderitaan rakyat Palestin di bawah penjajahan Israel.