Nukilan Ustaz Kamilizuhairi Sebalik Isu Lawatan Trump dan Penculikan Peserta GSF

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Antara kiasan yang berhasil dinukil adalah ucapan Ustaz Kamilzuhairi berkenaan kempen perarakan menentang kehadiran Trump ke Malaysia dan penahanan secara haram para peserta Armada Global Sumud oeh rejim Zionis Israel.

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَنَجۡعَلَهُمۡ أَئِمَّةࣰ وَنَجۡعَلَهُمُ ٱلۡوَٰرِثِينَ - ...

Para golongan tertindas di seluruh dunia telah bangkit. Israel & Amerika telah patah tanduk dan taringnya dan Amerika Syaitan Akbar kini telah menjadi Syaitan Asghar, semakin kecil dan hilang signifikan.

Allah telah menjanjikan kemenangan di muka bumi bagi golongan tertindas dan realitinya juga sebegitu rupa.

Marilah Kita berbicara dengan Tuhan dari Firman Tuhan sendiri

Setelah para perwakilan berkata-kata kepada manusia, kepada Zionist, kepada Amerika dn mereka yng seangkatan dengannya.

... قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ

Katakanlah (wahai Muhammad); “Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan waktu Subuh/Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

“Dari kejahatan makhluk-makhluk yang Ia ciptakan;

Ya Allah Kami berlindung kepadaMu dari kejahatan Zionist Yang telah mencengkam/menangkap ahli-ahli Sumud Flotilla semoga Engkau menyelamatkan mereka begitu juga sekutunya pendokongnya Amerika Yang merupakan sekutu penjenayah Genosid Palestin dan Kami berlindung kepadaMu dari kejahatan Donald Trump supaya tidak mencemarkan tanah air kami Yang suci...