5 Diselamatkan, 91 Masih Hilang di Balik Runtuhan Sekolah Indonesia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan lima mangsa hidup dari runtuhan sekolah di Indonesia pada Rabu, sementara ibu bapa yang cemas mendesak operasi mencari dipercepatkan.

Sekolah berasrama di Sidoarjo, Jawa ini runtuh secara tiba-tiba pada Isnin ketika pelajar berkumpul untuk solat.

"Kami berjaya evaku tujuh mangsa - lima masih hidup dan dua meninggal," kata Yodhi Bramantyo, pengarah operasi perkhidmatan mencari dan menyelamat.

Jumlah kematian kini meningkat kepada lima orang.

Menurut rekod sekolah, 91 orang disyaki masih tertimbus under runtuhan.

"Kami percaya anak kami masih hidup kerana mereka menangis minta tolong. Operasi menyelamat mesti dipercepat," kata Abdul Hanan, bapa kepada mangsa berusia 14 tahun.

Penyiasatan awal menunjukkan kemungkinan masalah struktur dan pembinaan yang tidak mematuhi piawaian.

Dewi Sulistiana yang menunggu berita anaknya yang berusia 14 tahun berkata: "Saya sudah berada di sini berhari-hari. Saya menangis memikirkan anak saya. Mengapa pencarian begitu lambat?"