40 Kapal Dari Armada Sumud Global dalam Cengkaman Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Radio rejim Zionis mengumumkan bahawa tentera Israel telah menguasai lebih daripada 40 kapal daripada armada Samoud global.



Menurut laporan daripada sumber Ibrani, beratus-ratus orang dalam konvoi itu dipindahkan ke pelabuhan Ashdod untuk pengusiran paksa, sama ada secara sukarela atau atas perintah mahkamah.



Menurut laporan, kapal Mikono armada tentera laut Samoud, yang telah tiba di perairan Gaza sejam sebelumnya, juga dihentikan.

Camilla Scallante, wartawan rangkaian Press TV, juga dalam laporannya mengenai keadaan terkini konvoi ketabahan berkata: «Lebih daripada seratus orang telah ditangkap oleh tentera Israel; individu dari puluhan negara berada di atas kapal-kapal ini dan kini kerajaan-kerajaan wajib mengambil tindakan terhadap serangan ini.»