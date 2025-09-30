Rakyat AS Hilang Kepercayaan Kepada Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tinjauan pendapat terbaharu di Amerika Syarikat menunjukkan sokongan rakyat Amerika terhadap rejim Zionis semakin menurun.

Dalam tinjauan pendapat akhbar "The New York Times" dinyatakan: "40 peratus rakyat Amerika menyatakan Israel sengaja membunuh orang awam [Palestin], manakala angka ini hanya 20 peratus selepas serangan 7 Oktober."

Akhbar tersebut mengenai hasil kajiannya menulis: "Majoriti pengundi Amerika menentang penghantaran bantuan ekonomi dan ketenteraan lanjut kepada Israel."

Laporan itu menambah: "35 peratus rakyat Amerika kini menyokong rakyat Palestin, berbanding hanya 20 peratus yang menyokong mereka selepas 7 Oktober."

The New York Times juga menegaskan: "Sokongan rakyat Amerika terhadap Israel telah menurun kepada 34 peratus, berbanding 47 peratus selepas serangan 7 Oktober."