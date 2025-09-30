  1. Home
Rakyat AS Hilang Kepercayaan Kepada Israel

30 September 2025 - 17:44
Laporan The New York Times mengenai penurunan kepercayaan masyarakat Amerika terhadap Israel Tinjauan pendapat terbaharu di Amerika Syarikat menunjukkan sokongan rakyat Amerika terhadap rejim Zionis semakin menurun.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tinjauan pendapat terbaharu di Amerika Syarikat menunjukkan sokongan rakyat Amerika terhadap rejim Zionis semakin menurun.

Dalam tinjauan pendapat akhbar "The New York Times" dinyatakan: "40 peratus rakyat Amerika menyatakan Israel sengaja membunuh orang awam [Palestin], manakala angka ini hanya 20 peratus selepas serangan 7 Oktober."

Akhbar tersebut mengenai hasil kajiannya menulis: "Majoriti pengundi Amerika menentang penghantaran bantuan ekonomi dan ketenteraan lanjut kepada Israel."

Laporan itu menambah: "35 peratus rakyat Amerika kini menyokong rakyat Palestin, berbanding hanya 20 peratus yang menyokong mereka selepas 7 Oktober."

The New York Times juga menegaskan: "Sokongan rakyat Amerika terhadap Israel telah menurun kepada 34 peratus, berbanding 47 peratus selepas serangan 7 Oktober."

