Soalan-Soalan Berkaitan Taqlid

Soalan 1: Adakah taqlid semata-mata isu rasional (aqli) atau ia mempunyai dalil-dalil syarie (berdasarkan syariat) juga?

Jawapan: Taqlid mempunyai dalil-dalil syarie, dan akal juga memerintahkan bahawa seseorang yang tidak arif tentang hukum-hakam agama hendaklah merujuk kepada mujtahid yang memenuhi syarat (jami' al-shara'it).

Soalan 2: Pada pandangan mulia Tuan, manakah yang lebih baik, beramal berdasarkan ihtiyat (berhati-hati) atau bertaqlid?

Jawapan: Memandangkan beramal berdasarkan ihtiyat memerlukan pengenalpastian kes-kes dan cara berihtiyat serta memerlukan lebih banyak masa, adalah lebih baik bagi seseorang mukallaf (orang yang dikenakan taklif) untuk bertaqlid dalam hukum-hakam agama kepada seorang mujtahid yang memenuhi syarat.

Soalan 3: Sejauh manakah skop ihtiyat dalam hukum-hakam agama merangkumi pendapat-pendapat (fatawa) para fuqaha? Adakah perlu mematuhi pendapat fuqaha masa lalu juga?

Jawapan: Maksud ihtiyat dalam kes-kes tertentu adalah mematuhi semua kemungkinan fiqh sehingga mukallaf tersebut yakin bahawa dia telah menunaikan kewajipannya.

Soalan 4: Anak perempuan saya tidak lama lagi akan mencapai usia taklif (baligh) dan perlu memilih marja' taqlid untuk dirinya, tetapi adalah sukar baginya untuk memahami isu taqlid. Apakah kewajipan kami terhadapnya?

Jawapan: Jika dia sendiri tidak mampu menentukan kewajipan syar'inya dalam perkara ini, maka kewajipan anda adalah untuk membimbing dan menunjuk ajarnya.

Soalan 5: Di kalangan fuqaha', adalah masyhur bahawa mengenal pasti mawdu' (subjek/topik) hukum-hakam adalah tanggungjawab mukallaf itu sendiri, dan kewajipan mujtahid adalah untuk menentukan hukumnya. Namun, pada masa yang sama, para mujtahid dalam banyak kes turut mengemukakan pendapat mereka dalam mengenal pasti mawdu' hukum. Adakah mengikut pendapat mujtahid dalam menentukan mawdu' juga wajib?

Jawapan: Penentuan mawdu' adalah diserahkan kepada pandangan mukallaf itu sendiri, dan mengikut mujtahid dalam menentukan mawdu' adalah tidak wajib, kecuali jika dia mencapai keyakinan melalui penentuan tersebut, atau jika mawdu' itu adalah daripada jenis yang penentuannya memerlukan istinbat (proses penggalian hukum).

Soalan 6: Adakah seseorang yang cuai dalam mempelajari hukum-hakam agama yang diperlukan olehnya berdosa?

Jawapan: Jika tidak mempelajari hukum-hakam tersebut menyebabkan dia meninggalkan kewajipan atau melakukan yang haram, maka dia adalah berdosa.

Soalan 7: Kadangkala apabila ditanya tentang marja' taqlid mereka, individu yang kurang pengetahuan tentang isu-isu agama akan berkata "kami tidak tahu", atau menyatakan bahawa mereka bertaqlid kepada si fulan (seorang mujtahid tertentu), tetapi pada praktiknya mereka tidak berpegang kepada pembacaan risalah (buku panduan hukum) mujtahid tersebut dan tidak beramal berdasarkan fatwanya. Apakah hukum amalan individu sebegini?

Jawapan: Jika amalan mereka sesuai dengan ihtiyat atau menepati pandangan mujtahid yang pada masa lalu mereka mempunyai kewajipan untuk bertaqlid kepadanya, atau sekarang mereka mempunyai kewajipan untuk bertaqlid kepadanya, maka amalan itu dihukum sebagai sah.

Soalan 8: Memandangkan dalam isu-isu di mana mujtahid a'lam (paling alim) berpendapat wajib berihtiyat, kami boleh merujuk kepada mujtahid a'lam selepasnya. Jika mujtahid a'lam selepasnya juga berpendapat wajib berihtiyat dalam isu tersebut, adakah harus merujuk kepada mujtahid a'lam selepasnya? Dan jika fatwa mujtahid ketiga juga sama, adakah boleh merujuk kepada mujtahid a'lam selepas mereka? Dan seterusnya... Sila terangkan isu ini.

Jawapan: Dalam isu-isu di mana mujtahid a'lam telah berihtiyat, merujuk kepada mujtahid yang tidak berihtiyat dalam isu tersebut dan mempunyai fatwa yang jelas (sarih), dengan mematuhi tertib a'lam fa a'lam (yang lebih alim kemudian yang lebih alim), adalah tidak menjadi masalah.