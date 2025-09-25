Datuk Bandar London Labelkan Trump Sebagai Seorang Rasis dan Islamofobik

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Insiden ini mendedahkan lagi ketegangan politik antara pemimpin antarabangsa berkenaan isu perkauman dan Islamofobia. Kritikan terbuka Sadiq Khan terhadap Donald Trump mencerminkan perbezaan pendirian yang ketara dalam menangani isu sensitif berkaitan kaum dan agama.

Tindakan Khan yang berani mengutuk retorik Trump menunjukkan pendirian teguh terhadap nilai-nilai multikulturalisme dan pluralisme, berbeza dengan pendekatan lebih berhati-hati yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Britain.

Kejadian ini juga menyerlahkan bagaimana retorik politik dari figura global boleh memberi kesan langsung kepada naratif awam dan hubungan antara komuniti, khususnya berkaitan persepsi terhadap masyarakat Muslim di Barat.