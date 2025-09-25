Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ketika menghadiri Mesyuarat Agung Parti Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) di New York, Presiden Colombia Gustavo Petro mengambil peluang beliau di hadapan para wartawan untuk mengeluarkan kenyataan yang kelihatan mengejutkan tetapi berasakan realiti semasa.

Menurut beliau: "Pengedar dadah terbesar tinggal di Miami, New York, Paris, Madrid, dan Dubai. Ramai antara mereka it sebenarnya bermata biru dan berambut perang, dan mereka tidak tinggal di bot yang diserang peluru berpandu."