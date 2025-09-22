Video | Kematian Akibat Malnutrisi Semakin Mencanak di Seluruh Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut OCHA (Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB), 28,000 kanak-kanak mengalami malnutrisi akut pada bulan Julai-Ogos sahaja, melebihi jumlah kes yang direkodkan pada separuh pertama tahun ini.

Di klinik malnutrisi Nasser, bilangan pesakit telah menjadi empat kali ganda dalam sebulan terakhir, menyebabkan kakitangan perubatan terbeban. Dr. Al Farra meminta agar sekurang-kurangnya 1,200 tin susu formula bayi sebulan dihantar untuk menangani krisis yang semakin meningkat ini.

Hari ini, laporan menunjukkan keguguran 10 janin akibat malnutrisi teruk oleh ibu-ibu mereka, kekurangan bekalan perubatan, ketakutan terhadap serangan udara yang berterusan, serta perpindahan yang meletihkan dari Bandar Gaza ke selatan.

3 bayi pramatang di unit neonatal juga meninggal dunia.