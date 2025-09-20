Brazil Menyertai Aduan Afrika Selatan Terhadap Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): ICJ mengumumkan bahawa Brazil telah menyertai aduan rasmi Republik Afrika Selatan terhadap Israel, yang difailkan pada Disember 2023 atas tuduhan melakukan jenayah pembunuhan beramai-ramai (genosid) di Genting Gaza.

Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan pada malam Jumaat, Brazil secara rasmi menyerahkan permintaannya untuk campur tangan dalam kes ini pada 17 September, dengan merujuk kepada Artikel 63 Piagam Mahkamah.

Artikel 63 memperuntukkan bahawa jika isu yang dipertimbangkan oleh mahkamah berkaitan dengan tafsiran suatu perjanjian yang juga melibatkan negara-negara lain, negara-negara tersebut mesti dimaklumkan tanpa berlengah agar mereka boleh mengambil bahagian dalam proses perbicaraan.

Brazil, dengan merujuk kepada keanggotaannya dalam "Konvensyen mengenai Pencegahan dan Hukuman bagi Jenayah Pembunuhan Beramai-ramai (Genosid)", telah menggunakan haknya untuk campur tangan dalam kes ini.

Sebelum ini, negara-negara lain termasuk Sepanyol, Turki dan Colombia juga telah menyerahkan permintaan yang sama untuk menyertai tuntutan mahkamah ini.

Afrika Selatan, dalam aduannya, menuduh Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan jenayah terhadap bangsa Palestin, terutamanya dalam serangan terkini di Genting Gaza.

Kementerian Hal Ehwal Luar Palestin pada hari Sabtu mengeluarkan kenyataan menyambut baik keputusan Brazil untuk menyertai secara rasmi kes ini dan menganggapnya sebagai langkah penting dalam menyokong hak bangsa Palestin berhadapan dengan jenayah pembunuhan beramai-ramai.