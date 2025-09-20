Pelabuhan Ravenna Sekat Trak Bahan Letupan Ke Haifa, Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pelabuhan Ravenna di Itali telah menyekat dua buah trak yang dilaporkan membawa bahan letupan menuju bandar Haifa, Israel. Tindakan ini dilakukan di tengah-tengah bantahan yang semakin meningkat daripada pekerja pelabuhan dan kesatuan sekerja terhadap perang di Gaza.

Datuk Bandar Ravenna, Alessandro Barattoni, mengesahkan langkah tersebut dengan menyatakan bahawa transit senjata melalui Itali adalah "tidak boleh diterima."

Tindakan ini selaras dengan usaha serupa oleh pekerja di Perancis, Sweden, dan Greece untuk menghentikan penghantaran senjata.

Kesatuan sekerja terbesar Itali, CGIL, telah mengumumkan hari bantahan nasional yang menuntut pengakhiran hubungan ketenteraan dengan Israel dan menggesa demonstrasi di seluruh negara.