Hezbollah: Khayal, Mereka Yang Sangka Muqawammah Akan Tunduk Di Bawah Tekanan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Syeikh Ali Damoush, Pengerusi Majlis Eksekutif Hezbollah, dalam ucapannya hari ini mengenai keputusan kerajaan Lebanon untuk melucutkan senjata pihak Muqawwamah, mengisytiharkan bahawa kerajaan Lebanon bergantung pada khayalan yang ditanamkan oleh Amerika dan Zionis dalam fikiran mereka, iaitu bahawa Muqawwamah telah menjadi lemah dan mereka boleh memaksa pihak Muqawwamah tunduk melalui keputusan, tekanan, serangan, dan ancaman peperangan yang membinasakan, serta memaksanya menyerah dan mematuhi keputusan dan pilihan Amerika-Zionis.

Syeikh Damoush menyatakan dalam pertemuan dengan para ulama yang diadakan di Beirut: "Namun, mereka terkejut dengan ketabahan pihak Muqawwamah dan pendirian Hezbollah dan gerakan Amal sebagai dua parti kebangsaan. Tahap komitmen pihak Muqawwamah terhadap senjata mereka telah mengejutkan semua, dan dengan itu, motivasi kerajaan untuk melaksanakan rancangan merosakkan di negara ini telah dihentikan dan dikawal."

Beliau menekankan: "Sesiapa yang membayangkan bahawa pihak Muqawwamah akan tunduk akibat tekanan dan ancaman adalah khayal, dan sesiapa yang bertaruh pada kelemahan pihak Muqawwamah lebih khayal lagi."

Pengerusi Majlis Eksekutif Hezbollah berkata kepada kerajaan Lebanon: "Jangan arahkan tentera untuk berhadapan dengan pihak perlawanan dan jangan letakkan tentera menentang rakyat. Peranan tentera adalah untuk menangani pencerobohan, mengekalkan keamanan dalam negeri, dan menjamin kestabilan negara, bukan menentang rakyat."

Syeikh Ali Damoush menjelaskan: "Satu-satunya penyelesaian ialah dialog kebangsaan mengenai strategi pertahanan, dan kami terbuka untuk perbincangan dan dialog, tetapi kami tidak akan menerima sebarang cadangan lain yang akan merampas elemen kekuatan Lebanon. Kami tidak akan sekali-kali tunduk ke arah kehilangan kekuatan kami dan berkhidmat untuk musuh Amerika-Zionis."

Beliau menambah: "Kami tidak akan menerima Lebanon menjadi entiti yang lemah dan rapuh yang mudah diceroboh dari dalam dan luar. Kelanjutan pencerobohan oleh musuh Amerika-Zionis terhadap Lebanon dan seluruh wilayah membuktikan bahawa Muqawwamah adalah satu keperluan kebangsaan untuk melindungi negara."