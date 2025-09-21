Britain Secara Rasmi Mengiktiraf Negara Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Britain, melalui Perdana Menterinya Keir Starmer, telah mengumumkan pengiktirafan rasmi terhadap negara Palestin.

Dalam satu pesanan video, Perdana Menteri Britain Keir Starmer mengisytiharkan: "Hari ini, kami mengiktiraf negara Palestin untuk menghidupkan kembali harapan untuk keamanan."

Dia mendakwa bahawa langkah ini adalah untuk mengekalkan kemungkinan perdamaian dan penyelesaian dua negara, menyatakan bahawa rakyat ingin hidup dalam damai tanpa keganasan dan penderitaan, dan itulah yang diinginkan oleh London.

Dia menyeru Israel untuk menghentikan taktik kerasnya dan membenarkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

Walau bagaimanapun, dia juga menyuarakan penentangan terhadap pergerakan Hamas, dengan mendakwa bahawa "Hamas tidak sepatutnya mempunyai peranan pada masa hadapan, sama ada dalam kerajaan atau dari segi keselamatan," dan mengumumkan bahawa sekatan akan dikenakan terhadap sosok Hamas yang lain pada minggu-minggu akan datang.

Starmer menekankan bahawa harapan untuk penyelesaian dua negara semakin pudar, tetapi Britain tidak boleh membiarkannya padam. Dia menyatakan: "Hari ini, kami menyertai lebih 150 buah negara dalam mengiktiraf negara Palestin. Saya dengan ini mengisytiharkan pengiktirafan terhadap negara Palestin."

Laporan itu menyimpulkan dengan menyatakan bahawa Starmer tidak dapat menyembunyikan penentangannya terhadap perjuangan rakyat Palestin menentang rejim pendudukan Zionis.