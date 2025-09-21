Australia dan Kanada Secara Rasmi Mengiktiraf Negara Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dua negara, Australia dan Kanada, telah mengumumkan pengiktirafan rasmi mereka terhadap negara Palestin.

Australia mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara merdeka, menyertai lebih 150 negara lain yang telah melakukan perkara yang sama. Tindakan ini diumumkan secara rasmi dalam satu kenyataan bersama oleh Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menteri Luar Penny Wong. Kenyataan itu menyatakan bahawa Australia mengiktiraf aspirasi sah dan legasi rakyat Palestin untuk memiliki negara sendiri, dan langkah ini mencerminkan komitmen Australia terhadap penyelesaian dua negara sebagai satu-satunya jalan untuk keamanan dan keselamatan yang mampan.

Kanada juga mengumumkan pengiktirafan rasmi terhadap negara Palestin melalui pejabat Perdana Menteri Mark Carney. Kanada menyatakan bahawa ia melakukan ini bersama-sama rakan-rakan antarabangsanya untuk mengekalkan prospek penyelesaian dua negara. Pejabat Perdana Menteri Kanada menekankan bahawa komitmen mereka selama beberapa dekad adalah berdasarkan jangkaian bahawa hasil ini akan dicapai melalui perundingan.

Laporan itu juga menyebut bahawa pengumuman Australia disokong oleh Kanada dan Britain, dan dibuat ketika satu delegasi Australia yang diketuai oleh Perdana Menteri tiba di New York untuk menghadiri persidangan ke-80 Perhimpunan Agung PBB.