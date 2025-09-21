Trump Kali Ini Dengan Nada Mengugut Menuntut Pengembalian Pangkalan Bagram Afghanistan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, buat kali kedua dalam beberapa hari kebelakangan ini menuntut pengembalian Pangkalan Udara Bagram Afghanistan daripada Taliban.

Semalam malam (Sabtu, 29 Shahrivar), Trump menulis di rangkaian sosialnya yang bernama Truth Social: "Jika Afghanistan tidak mengembalikan Pangkalan Udara Bagram kepada mereka yang membinanya, yaitu Amerika Syarikat, bencana bakal tiba"

Beliau, yang beberapa hari lalu semasa lawatannya ke England menuntut pengambilan semula pangkalan ini daripada Taliban, kali ini dengan nada mengugut menuntut penyerahan pangkalan udara ini kepada Amerika.

Semasa lawatannya ke England pada hari Khamis, Trump berkata mengenai kepentingan pangkalan ini: "Pangkalan ini hanya berjarak satu jam dari tempat China menghasilkan senjata nuklearnya."

Fasihuddin Fathrat, Ketua Staf Tentera Taliban, hari ini sebagai tindak balas kepada ugutan Trump, berkata: "Dalam dua puluh tahun perang menentang Amerika dan sekutunya, kami telah membuktikan bahawa kami tidak takut kepada penindasan."

Pangkalan Udara Bagram, yang terletak 40 kilometer dari ibu negara Afghanistan dan selama kira-kira dua puluh tahun berada di bawah kawalan tentera Amerika, setelah penguasaan Taliban ke atas negara ini pada tahun 2021, diserahkan kepada kumpulan ini dengan semua peralatannya, dan isu ini sentiasa mengundang kritikan Trump terhadap Biden, bekas presiden Amerika.