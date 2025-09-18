Israel Lancar Serangan Darat ke Atas Gaza dengan Serangan Bom Barbar

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Rejim Israel sedang meneruskan serangan darat besar-besaran yang lama ditunggu ke atas Bandar Gaza, namun kira-kira satu juta rakyat Palestin menentang percubaan kuasa pendudukan untuk mengusir mereka secara paksa dari tanah air mereka.

Media berbahasa Ibrani melaporkan bahawa serangan darat, yang dinamakan 'Kereta Gideon II' - pada asalnya dijangka bermula selepas pemindahan besar-besaran penduduk Bandar Gaza, tetapi tentera Israel melancarkan serangan pada lewat Selasa dengan membunuh sekurang-kurangnya 16 rakyat Palestin, termasuk wanita dan kanak-kanak, melalui serangan darat ke atas bandar tersebut, lapor Press TV.

Rejim Israel menyatakan mereka telah menyerang lebih 150 sasaran di Bandar Gaza sejak permulaan serangan darat mereka, dengan beribu-ribu rakyat Palestin dipaksa berundur melalui satu jalan pantai ke tengah Genting Gaza.

Kementerian Kesihatan Palestin di Gaza menyatakan tentera Israel juga menyerang Hospital Kanak-kanak al-Rantisi di Bandar Gaza pada lewat malam Selasa, mengenakan sasaran di tingkat atasnya tiga kali berturut-turut.

Kemudahan tersebut merupakan satu-satunya hospital kanak-kanak khusus di Genting Gaza, merawat 80 pesakit dalam bidang onkologi, dialisis, pernafasan, dan penjagaan gastrousus, termasuk 12 kes kritikal.

Selepas pengeboman tersebut, 40 pesakit dan keluarga mereka melarikan diri kerana ketakutan, manakala 40 lagi kekal bersama kakitangan hospital, sementara kementerian itu memberi amaran bahawa serangan ini adalah sebahagian daripada kempen sistematik Israel untuk melumpuhkan sistem kesihatan Gaza.