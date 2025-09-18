Syahid Wartawan Palestin Ke-250 Di Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Muhammad Al-Sawalhi, seorang wartawan Palestin, telah syahid pada malam Khamis akibat serangan udara rejim Zionis ke atas Hospital Al-Shifa di barat bandar Gaza.

Pesawat pejuang Israel telah mensasarkan orang awam yang sedang bergerak dari bandar Gaza ke arah selatan, berhampiran kompleks perubatan Al-Shifa. Akibat serangan ini, lebih 10 rakyat Palestin telah syahid dan beberapa yang lain cedera.

Dengan kesyahidan Al-Sawalhi, jumlah wartawan yang syahid sejak permulaan perang Gaza sehingga kini telah meningkat kepada 250 orang.